Макрон заявил, что Европа «в опасности»

«Если смотреть на вещи объективно, то у нас, европейцев, недостаточно средств, чтобы защитить себя, - считает Макрон. - Поэтому, прежде всего, мы находимся в опасности в военном и геополитическом плане».

Европа не обладает достаточными средствами, чтобы защитить себя, она находится в опасности. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, эта опасность вызвана войной РФ против Украины, одна из сторон которой - Россия – «обладает ядерным оружием и ракетами, способными достигать европейской территории». Кроме того, по мнению президента Франции, угроза Европе связана с тем, что «везде в мире идет процесс наращивания вооружений - в Китае, США, России и Иране, который пытается получить ядерное оружие».

Макрон также считает, что «Европа в опасности в экономическом и технологическом плане»: «Сегодня мы сталкиваемся с риском [экономического] спада».

Он обратил внимание, что рост экономики ЕС за последние 30 лет был в два раза медленнее, чем в США. Чтобы этого избежать, Макрон предлагает, в частности, ускорить декарбонизацию экономики и развивать сельское хозяйство.