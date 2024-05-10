Попадет ли Мария Стадник на свою пятую Олимпиаду?

Сегодня последний шанс все-таки пробиться на Олимпиаду-2024 в Париже будет иметь наша прославленная спортсменка Мария Стадник (50 кг). Вчера она уступила в полуфинале сопернице из КНДР. Теперь Стадник надо выиграть две схватки. И тогда она поедет на свою пятую Олимпиаду!

В Стамбуле продолжается Мировой олимпийский квалификационный турнир по борьбе, на котором разыгрываются по три лицензии в каждой весовой категории.

Напомним, в активе Марии четыре олимпийские медали - два серебра и две бронзы.

Ранее в Стамбуле азербайджанские борцы греко-римского стиля завоевали три лицензии. Они в активе Мурада Мамедова (60 кг), Рафика Гусейнова (87 кг) и Сабаха Шариати (130 кг). Таким образом, сборная Азербайджана по греко-римской борьбе выступит на Олимпиаде в Париже в составе пяти спортсменов, так как на чемпионате мира-2023 путевки на Игры добыли Сенан Сулейманов (77 кг) и Хасрет Джафаров (67 кг).

Сборная Азербайджана по вольной борьбе и вовсе отправится на Олимпиаду в полном составе. Лицензии были завоеваны на чемпионате мира-2023 в Белграде и апрельском Европейском олимпийском квалификационном турнире в Баку.

На данный момент у Азербайджана 23 лицензии и 26 будущих участников Олимпиады, из которых - 17 спортсменов и 9 спортсменок.

Путевки в Париж завоевали Руслан Лунев (пулевая стрельба, 10 метров), Мурад Аллахвердиев (бокс, 80 кг), Магомед Абдуллаев (бокс, свыше 92 кг), Анна Скидан (легкая атлетика, метание молота), Зохра Агамирова (художественная гимнастика), Магомедхан Магомедов (вольная борьба, 97 кг), Сенан Сулейманов (греко-римская борьба, 77 кг), Хасрет Джафаров (греко-римская борьба, 67 кг), Гашим Магомедов (таэквондо, 58 кг), Ниджат Гусейнов (бокс, 51 кг), Сельджан Махсудова (прыжки на батуте), Алиаббас Рзазаде (вольная борьба, 57 кг), Гаджи Алиев (вольная борьба, 65 кг), Туран Байрамов (вольная борьба, 74 кг), Осман Нурмагомедов (вольная борьба, 86 кг), Георгий Мешвилдишвили (вольная борьба, 125 кг), женская сборная Азербайджана (баскетбол 3x3), Диана Дымченко (академическая гребля, 2000 метров), Эди Рески Двичао (бадминтон, мужской одиночный разряд), Кейша Фатима Захра (бадминтон, женский одиночный разряд), Мурад Мамедов (греко-римская борьба, 60 кг), Рафик Гусейнов (греко-римская борьба, 87 кг) и Сабах Шариати (греко-римская борьба, 130 кг).