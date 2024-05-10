Предупреждение метеорологов

В Баку и на Апшеронском полуострове со второй половины дня 12 мая и до утра 13 мая ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с, вечером местами на полуострове - до 20-25 м/с, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

С вечера 12 по 13 мая ожидаются дожди, местами на полуострове интенсивные.

Начиная с северных и западных районов Азербайджана с полудня 12 мая до утра 15 мая вероятны дожди, местами интенсивные, грозы, град, на горных территориях – снег. Западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с.

В реках Араз и Ганых ожидается повышение уровня воды, в некоторых реках Большого и Малого Кавказа, Ленкорань-Астаринского региона кратковременные сели.