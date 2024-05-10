Записал: Ага Гасымлы, собкор 17:13

Кремль предпринимает очередную попытку сместить правительство Никола Пашиняна, на сей раз руками армянской церкви, которая еще с советских времен интегрирована в систему спецслужб Российской Федерации. Об этом в интервью haqqin.az сказал Хасан Октай, турецкий политолог и глава Центра исследований Кавказа, прокомментировавший митинги в Ереване с требованием отставки Пашиняна, которыми руководит архиепископ Баграт Галстанян.

«До сих пор Москва предприняла три безуспешные попытки осуществить в Армении государственный переворот с помощью своих спецслужб и «пятой колонны» - напомнил Октай. - Сразу же после 44-дневной войны провалилась попытка, во главе которой стоял Серж Саргсян, потом было фиаско с ультиматумом армянских военных и, наконец, так называемая «нереволюция» под предводительством экс-президента Роберта Кочаряна. И всякий раз Никол Пашинян умело и решительно сводил на «нет» планы и усилия Москвы. Теперь же архиепископ Баграт Галстанян, выступая перед участниками митинга, вообще не скрывает главную цель демонстрантов – полностью вернуть Армению под контроль России. Но у нынешнего армянского лидера есть ресурс устойчивости, есть поддержка населения, а, главное, возможность выиграть любые свободные выборы. Таким образом, все помыслы и действия премьер-министра Пашиняна синхронизированы сегодня с общественным мнением большинства армянского народа». По мнению турецкого политолога, любой политик, который придет к власти в Армении в результате государственного переворота, сразу же начнет новую фазу конфронтации с Азербайджаном и Турцией, которая продлится еще сто лет. «Это не самостоятельный выбор армянской оппозиции, - подчеркивает Хасан Октай, - а стратегическая политика России на Южном Кавказе, которую она последовательно проводит последние полтора века. Вся история Российской империи в регионе Южного Кавказа была основана на создании конфликтов. Пашинян, как опытный политик, понимает ключевое значение мира с Азербайджаном, а потому на деле принимает решения, ведущие к подписанию мирного соглашения с Баку, а значит, к нормализации отношений с Турцией. Сегодня судьба нашего региона зависит от общего решения трех стран – Азербайджана, Армении и Турции. Причем речь идет не столько даже о политическом урегулировании, а об открытии армяно-турецкой границы и использовании транзитных возможностей Армении. То есть, не экстерриториального транспортного коридора через Зангезур, а обычной дороги между Нахчыванской автономной республикой и континентальным Азербайджаном, существовавшей до карабахского конфликта и экономически выгодной самой Армении».

Эксперт уверен, что Анкара и Ереван могут нормализовать отношения, отложив на будущее обсуждения пресловутого армянского «геноцида». «В Турции и Армении прекрасно осведомлены, что этот вопрос является в руках третьих сил, по сути, инструментом политического давления, размежевания и конфронтации, - констатирует Хасан Октай. - Бенефициарами вопроса «геноцида 1915 года» является армянская церковь и армянская диаспора. В свою очередь, Никол Пашинян, став премьер-министром, стремится урегулировать все проблемы, балластом висящие на шее армянского народа и тормозящие развитие этой страны. К примеру, после 44-дневной войны Пашинян сделал весьма мудрое заявление о том, что отныне карабахский конфликт является проблемой не между Арменией и Азербайджаном, а между Баку и Москвой. Другими словами, Пашинян умыл руки, оставив Россию без важнейшего рычага давления на Баку и Ереван. Но если бы события развивались по сценарию, спланированному Москвой, то на Южном Кавказе разразилась бы новая кровопролитная война. Теперь же Баку и Анкара могут повернуть события в русло мирного сосуществования. К примеру, для Анкары сейчас самое время открыть армяно-турецкую границу, заблокированную в 1992 году из-за оккупации Кельбаджара и других азербайджанских районов. Полагаю, вместо того чтобы ждать инициатив только с армянской стороны, Турция сама должна сделать шаг навстречу. В конце концов, все захваченные Арменией азербайджанские земли уже освобождены, договоренность по возвращению четырех сел в Газахском районе достигнута. Так почему бы турецким дипломатам не проявить гибкость в отношениях с Ереваном? В Конституцию Армении записан пункт о том, что гора Арарат принадлежит Армении. Но Пашинян готовится принять новую демократическую Конституцию, так что вопрос «геноцида», которого по моему глубокому убеждению в истории не было, обе стороны вполне могут обсудить в будущем.

В этой связи достойным примером достижения общего языка может служить договоренность покойного лидера турецких националистов Алпарслана Туркеша и первого президента Армении Левона Тер-Петросяна об армяно-турецком примирении и карабахском урегулировании на встрече, состоявшейся в 1993 году. Тогда, как известно, было достигнуто согласие о прекращении войны в Карабахе, освобождении оккупированных территорий и открытие границы между Турцией и Арменией. К сожалению, по ряду как объективных, так и субъективных причин это соглашение так и не было реализовано». По словам Хасана Октая, нормализация отношений и открытие армяно-турецкой границы приведут к тому, что российские пограничники уйдут из Армении подобно тому, как они покинули Карабах. «Вся суть присутствия российских пограничников была связана с армяно-турецкой враждой, - говорит он. - Как только отношения урегулируются, сразу же актуализируется вопрос о смысле дальнейшего пребывания российских пограничников на армянской стороне границы. Помимо этого, восстановление армяно-турецких отношений превращает российскую «пятую колонну» во главе с Саргсяном-Кочаряном в бессмысленный рудимент. Ведь их единственной целью всегда было поддержание градуса напряженности и антагонизма в отношениях Еревана с Баку и Анкарой, оправдывавшего военно-политическое присутствие России на территории Армении. Я абсолютно уверен: в тот день, когда откроется армяно-турецкая граница, и турецкие инвестиции пойдут в армянскую экономику, начнется эмиграция пророссийских сил из Армении в Евросоюз, Россию и другие страны». Турецкий политолог уверен в том, что бесплодность попыток России сместить правительство Никола Пашиняна официальная Москва пытается компенсировать возвращением себе полного контроля над Грузией.