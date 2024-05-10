Фаворит «Евровидения» дисквалифицирован: в дело вмешалась полиция

Певец признался, что «шокирован» решением и назвал наказание несоразмерным проступку. Детали того, что произошло за кулисами в пятницу, выясняет шведская полиция по заявлению одной из сотрудниц «Евровидения». Местная пресса писала, что Кляйн повздорил с кем-то из телегруппы.

Фаворит песенного конкурса «Евровидение» Йост Кляйн из Нидерландов дисквалифицирован за «неподобающее поведение» после инцидента за кулисами. Об этом сообщает BBC.

Организаторы сообщили, что в стычке не участвовали другие исполнители или члены делегаций. Слухи об этом появились потому, что в момент инцидента за кулисами, где шла подготовка к репетиции, вместе с Кляйном была израильская певица Эден Голан.

Шведская полиция сообщила что получила от заявительницы жалобу на «угрозы со стороны мужчины» после полуфинала в четверг. Полицейские завершили расследование и обещают передать дело прокурору в течение нескольких недель.

«Пока идет разбирательство, мы считаем нецелесообразным его дальнейшее участие в конкурсе», — сообщил организатор «Евровидения», Европейский вещательный союз (EBU).

Реквизиты для выступления Кляйна уже устанавливали на сцене арены Мальмё, когда поступило указание их убрать. Его песня была пропущена без объяснения причин.

26-летний Кляйн был одним из фаворитов на победу. Его песня Europapa — проевропейский техногимн, посвященный отцу. Тот умер от рака, когда Кляйну было 12 лет. Певец обещал отцу, что однажды попадет на сцену «Евровидения».

В субботнем финале теперь примут участие 25 артистов вместо запланированных 26.