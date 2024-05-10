В Азербайджане сильное землетрясение. Заявление МЧС обновлено 18:32
В Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана не поступало информации о разрушениях или пострадавших после землетрясения в Ленкорани, сообщили в ведомстве.
Согласно предварительной информации, поступившей в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС из Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, 11 мая в 17:23 по местному времени в 16 км к северо-западу от Ленкоранской сейсмической станции на территории села Балитон было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2, очаг находился на глубине 18 км.
Землетрясение в эпицентре ощущалось силой 6, в прилегающих территориях до 3-5 баллов.
* * * 17:33
В Азербайджане в районе Талышских гор на территории Ленкоранского района произошло землетрясение магнитудой 5,2. Информацию об этом распространило Бюро исследований землетрясений.
По предварительным данным, землетрясение произошло около 17:23 по местному времени. Подземные толчки зафиксированы на глубине 18 км.
Землетрясение ощущалось в эпицентре около 6 баллов, в прилегающих районах - от 3 до 5 баллов.