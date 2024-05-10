В Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана не поступало информации о разрушениях или пострадавших после землетрясения в Ленкорани, сообщили в ведомстве.

Согласно предварительной информации, поступившей в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС из Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, 11 мая в 17:23 по местному времени в 16 км к северо-западу от Ленкоранской сейсмической станции на территории села Балитон было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2, очаг находился на глубине 18 км.

Землетрясение в эпицентре ощущалось силой 6, в прилегающих территориях до 3-5 баллов.