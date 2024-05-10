Никки Хейли может стать вице-президентом США

В статье говорится, что Трамп может выбрать Никки Хейли, если будет уверен, что она поможет ему выиграть президентские выборы, избежать возможного тюремного заключения и покрыть десятки миллионов юридических издержек в случае провала.

Экс-постпред США при ООН Никки Хейли рассматривается в качестве кандидата на пост вице-президента США в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах, передает новостной портал Axios со ссылкой на источники.

В марте Хейли объявила о выходе из гонки за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.

Как пишет Axios, члены Республиканской партии, близкие к окружению обоих, полагают, что примирение Никки Хейли и Дональда Трампа отвечает их взаимным интересам, несмотря на их ожесточенную борьбу на праймериз Республиканской партии и расходящиеся взгляды по некоторым важным вопросам.

Портал уточняет, что Хейли имеет связи со спонсорами, которые с настороженностью относятся к экс-президенту США. Кроме того, Axios утверждает, что если Никки Хейли, не поддержавшая Дональда Трампа, будет продолжать придерживаться своей позиции, а Трамп проиграет выборы, то она может столкнуться с обвинениями от консерваторов Республиканской партии. Это может навредить любой будущей президентской кампании Хейли.

Представители Трампа и Хейли отказались от комментариев.