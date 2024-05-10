Фархад Мамедов, автор haqqin.az 18:33

В Армении на глазах затухает «революционный процесс» под руководством церкви, инициированный пророссийской оппозицией во главе с Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном из-за возвращения Азербайджану четырех сел Газахского района. Когда 9 мая шествие, начатое священником Багратом Галстаняном из приграничного с Азербайджаном села Киренц, достигло Еревана, число приветствовавших его, по данным оппозиционных источников, не превышало 30 тысяч, (по данным источников, близких к правительству, 15-20 тысяч).

Однако спровоцированные призывами преподобного Баграта массовые акции неповиновения в светлое время суток ожидаемого эффекта не возымели. Правда, отельные группы сторонников оппозиции перекрыли некоторые дороги в Ереване и регионах, однако полиция разблокировала их за несколько минут. Преподобный Баграт, разочарованный тем, что, вопреки ожиданиям, число собравшихся на площади уменьшилось, заявил, что завтра (то есть сегодня, 11 мая - ред.) акции в Ереване не будет. Вместо этого «лидеры революции» займутся организационными вопросами, хотя акты неповиновения, сопровождающиеся перекрытием дорог, продолжатся. Очередная акция запланирована на 12 мая. Таким образом, если не произойдет сколько-нибудь неожиданных событий, способных спровоцировать приток на центральную площадь Еревана новых масс протестующих, то с высокой степенью вероятности можно предположить, что через два-три дня «святое движение» окончательно выдохнется.

Есть как минимум две причины, по которым попытка оппозиционных сил свергнуть правительство Пашиняна закончится столь же бесславно, как и три предыдущие. Первая заключается в том, что у «святого движения» нет прочной идеологической основы. Понятно, что стремление «Баграта и компании» сорвать процессы возвращения Азербайджану четырех сел Газахского района и делимитации части границы таковой не являются. Да, собственно, какую альтернативу делимитации границы между Азербайджаном и Арменией предлагают священник и те, кто за ним стоит? Войну? Но ведь страх перед войной в армянском обществе сработал очень глубоко, и любые призывы к мести сразу привлекут в лагерь Пашиняна даже тех, кто его не поддерживает. А если оппозиции нечего больше предложить народу, если у нее нет разумных альтернатив, на какую поддержку масс рассчитывают ее лидеры? В итоге Баграту Галстаняну не осталось ничего другого, кроме как заявить, что его сторонники с помощью парламентской оппозиции начинают процедуру импичмента Николу Пашиняну. Как принято говорить в таких случаях, гора родила мышь. Впрочем, и с импичментом тоже все проблематично. Чтобы начать эту процедуру, оппозиция, согласно действующей Конституции Армении, должна объявить своего кандидата на пост премьер-министра.

Но кого объявлять? Кандидатуру Роберта Кочаряна не принимает ни общественность, ни оппозиционное крыло Сержа Саргсяна. Видеть на посту премьер-министра бывшего омбудсмена Армена Татояна, как сообщается, не хочет сам Роберт Кочарян. А идея объявить «компромиссным кандидатом» преподобного Баграта Галстаняна как возникла, так сразу же была забракована, поскольку преподобный имеет двойное гражданство – Армении и Канады. Словом, план отстранения Пашиняна от власти посредством импичмента был обречен с самого начала. И вот теперь реваншисты ломают голову, какие еще методы использовать. Один из них, скрывающийся в Москве экс-министр обороны Армении Аршак Карапетян, указал на очередной «выход из ситуации», призвав армянских соотечественников к созданию «трибунала» с участием широких оппозиционных групп, молодежных организаций, гражданского общества, словом, всех, кто выступает против Пашиняна в целом. По его словам, «начатая по всей Армении акция неповиновения и её массовость демонстрируют, что власть во главе с премьер-министром более не способна управлять страной, а народ не хочет терпеть сложившееся положение и национальное унижение. В этих условиях единственный выход – это добровольный уход в отставку всего правительства».