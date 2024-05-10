В Израиле полагают, что США все-таки отправят в еврейское государство вооружение, несмотря на заявления президента США Джо Байдена прекратить поставки боеприпасов, но с условием – его запретят использовать в операции в Рафахе.

Израильские СМИ пишут, что речь идет о поставках 1-тонных бомб. Израильские источники на правах анонимности, сославшись на разговоры с американскими представителями, пояснили, что запрет на использование в американского вооружения Рафахе, вероятно, будет действовать, пока не завершится эвакуация населения.

Косвенным подтверждением того, что поставки вооружения возобновятся, может служить заявление официального представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби, которое он сделал 10 мая: «Президент сказал, что мы сделаем все, чтобы помочь Израилю защищать себя. Мы никогда не говорили, что Израиль не имеет права ликвидировать в Рафахе батальоны ХАМАС или что он не имеет права действовать в Рафахе. Мы лишь отмечали, что путь, который выбирает для этого Израиль, нам не безразличен».