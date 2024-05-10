Дмитрий Рой, автор haqqin.az 20:40

«Российская оппозиция» не будет приглашена на саммит по Украине в Швейцарии в июне, заявил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Добавив при этом: «А зачем? На что они влияют?». И тут с ним спорить сложно, поскольку какой-либо внятной оппозиции в России попросту нет. Есть огромное число недовольных Владимиром Путиным – но к ним лидеры так называемой оппозиции, все эти ходорковские, гудковы, пономаревы, явлинские и прочие надеждины – не имеют никакого отношения.

Деятельность этих персонажей можно оценить всего в трех словах - уныло, скучно и склочно. И трудно сказать, что имеется в виду под «российской оппозицией». В нынешней политической системе России места для оппозиции просто нет. И не потому, что режим «закручивает гайки». А в первую очередь потому, что оппозиция – это всегда контрэлита, то есть социальная группа, обладающая проектом развития, но не имеющая для его воплощения доступ к ресурсам. Соответственно, оппозиция - это всегда борьба за власть. Не махание фонариками в небо, не «умное голосование», а борьба, в которой есть единственный критерий успеха - власть. Любой иной вариант - это однозначное поражение. Российская оппозиция отказалась от этой борьбы. А потому стала гражданам России попросту неинтересна. Хотя сама она объясняет свое фиаско тем, что народ, дескать, не тот. Полностью заразившись этим подходом от нынешних властей. Но народ-то, может, и не тот, но всегда может отличить, где борьба за новую повестку, отвечающую его чаяниям, а где имитация бурной деятельности. Все по столь любимому моему классику: «Добрые люди кровопролитиев от него ждали, а он Чижика съел!».

На выборы, в пятый раз, российского президента «оппозиция» выдавила из себя акцию «Полдень против Путина», суть которой - прийти на избирательные участки в полдень последнего дня и тем самым что-то продемонстрировать. А после них представители российской оппозиции, как гордо заявил в интервью Би-би-си бывший совладелец ЮКОС Михаил Ходорковский, провели переговоры с западными политиками и надеются на то, что по меньшей мере несколько государств не будут официально объявлять о признании легитимности выборов президента России. Отметив при этом, что «в нынешней ситуации уже серьезное продвижение и серьезное изменение». Никакое это не продвижение и не изменение – а цирк на паровой тяге, страшно далекий от реальных проблем российского населения. Все это – попытка оправдать свое существование дурацкими идеями, авось на них кто-то и купится. В итоге само понятие «оппозиция» в России - это оксюморон в чистом виде.