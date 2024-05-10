Грузины снова вышли на улицы из-за закона об «иноагентах» видео
Несколько тысяч человек проводят шествие в Тбилиси одновременно по нескольким улицам в знак протеста против принятия закона об «иноагентах».
Организованное оппозицией шествие началось в 19:00 по местному времени с трех мест - от площади Первой республики недалеко от парламента Грузии, площади Марджанишвили, также расположенной в центре, и станции метро 300 Арагвинцев, которая располагается за пределами центра Тбилиси. Еще одна большая группа людей присоединилась к ним на площади Марджанишвили. Все участники акции из трех локаций направляются в сторону площади Европы.
Полиция не препятствовала движению людей по проезжей части.
С 15 апреля в Тбилиси оппозиция и гражданские активисты проводят митинги против принятия закона об «иноагентах». Несколько раз демонстрации перерастали в столкновения с силовиками, спецназ применял перцовый газ и водометы при разгоне протестующих у парламента Грузии. Принятие закона в третьем чтении ожидается на предстоящей неделе.