Несколько тысяч человек проводят шествие в Тбилиси одновременно по нескольким улицам в знак протеста против принятия закона об «иноагентах».

Организованное оппозицией шествие началось в 19:00 по местному времени с трех мест - от площади Первой республики недалеко от парламента Грузии, площади Марджанишвили, также расположенной в центре, и станции метро 300 Арагвинцев, которая располагается за пределами центра Тбилиси. Еще одна большая группа людей присоединилась к ним на площади Марджанишвили. Все участники акции из трех локаций направляются в сторону площади Европы.

Полиция не препятствовала движению людей по проезжей части.