Последствия мощного обстрела Белгорода: жертвы, много разрушений... видео; обновлено 23:39
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при массированной атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район погибла местная жительница, еще 29 человек пострадали, в том числе ребенок.
По его словам, все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Белгорода.
По данным властей, в областном центре при обстреле повреждения получили 49 квартир в 22 многоквартирных домах и четыре коммерческих объекта.
«Повреждено остекление в четырех социально значимых объектах: городская больница 2 города Белгорода, детская областная клиническая больница, Центр художественной гимнастики, спортивной акробатики и прыжков на батуте и средняя общеобразовательная школа 41», - сообщил Гладков.
Также поврежден 21 автомобиль, из них шесть загорелись, проинформировал губернатор.
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Белгород снова попал под обстрел. По данным российских СМИ, как минимум один человек погиб, еще 14 пострадали.
Минобороны РФ сообщило, что над областью было уничтожено 12 снарядов, выпущенных из реактивной системы залпового огня Vampire.
СМИ сообщали, что выпущено было не менее 30 снарядов, что вызвало пожары в жилых районах Белгорода.
Незадолго до обстрела губернатор региона Вячеслав Гладков объявил о запуске сирены ракетной опасности. Спустя полчаса она была отменена, однако уже через несколько минут запущена вновь. Официально о погибших и пострадавших власти Белгородской области пока не сообщали.