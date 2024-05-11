Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при массированной атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район погибла местная жительница, еще 29 человек пострадали, в том числе ребенок.

По его словам, все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Белгорода.

По данным властей, в областном центре при обстреле повреждения получили 49 квартир в 22 многоквартирных домах и четыре коммерческих объекта.

«Повреждено остекление в четырех социально значимых объектах: городская больница 2 города Белгорода, детская областная клиническая больница, Центр художественной гимнастики, спортивной акробатики и прыжков на батуте и средняя общеобразовательная школа 41», - сообщил Гладков.

Также поврежден 21 автомобиль, из них шесть загорелись, проинформировал губернатор.