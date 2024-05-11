«Идут ва-банк»: Кремль обвиняет лидеров Евросоюза

Лидеры европейских стран нагнетают напряженность вокруг «ситуации» в Украине, поскольку видят, что положение на поле боя для нее «чревато обвалом» обороны, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Европейцы идут ва-банк. Они видят, что ситуация стремительно меняется и она чревата для украинцев полным обвалом, поэтому они сами экзальтируют эту ситуацию»,— заявил Песков для программы «Москва. Кремль. Путин», когда его попросили прокомментировать заявления президента Франции Эммануэля Макрона.

Президент Франции не раз допускал отправку войск в Украину. Он пояснял, что такой вариант событий возможен только в случае, если власти Украины попросят об этом. 11 мая Макрон вновь заявил, что не исключает отправку французских военных в Украину, при этом выразив надежду, что такой шаг не потребуется.