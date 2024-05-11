«Будьте внимательны»: МВД предупреждает граждан Азербайджана
В Министерстве внутренних дел Азербайджана призвали граждан проявлять бдительность из-за возросшего числа случаев мошенничества в социальных сетях.
«Будьте внимательны в отношении фейковых сайтов, которые предлагают оплатить штрафы и осуществлять другие правительственные платежи со скидкой», - говорится в видеоролике, подготовленном ведомством.
В МВД также призвали граждан не переходить по подозрительным ссылкам и не предоставлять личную информацию.
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