«Будьте внимательны»: МВД предупреждает граждан Азербайджана

В Министерстве внутренних дел Азербайджана призвали граждан проявлять бдительность из-за возросшего числа случаев мошенничества в социальных сетях.

«Будьте внимательны в отношении фейковых сайтов, которые предлагают оплатить штрафы и осуществлять другие правительственные платежи со скидкой», - говорится в видеоролике, подготовленном ведомством.

В МВД также призвали граждан не переходить по подозрительным ссылкам и не предоставлять личную информацию.