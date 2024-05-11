Самир Нуриев собрал министров в Ханкенди

11 мая 2024, 22:59

Под председательством главы Администрации президента Азербайджана, руководителя Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана Самира Нуриева в городе Ханкенди состоялось очередное заседание штаба.

Участники заседания вначале почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, 101-я годовщина со дня рождения которого отмечалась 10 мая. Во вступительной речи руководитель штаба напомнил, что общенациональный лидер уделял особое внимание развитию Ханкенди, напомнил, что большинство зданий в Ханкенди, в том числе здания, где расположено Специальное представительство президента Азербайджана и где проводится нынешнее заседание, были построены именно в период руководства общенационального лидера Гейдара Алиева Азербайджаном. Самир Нуриев констатировал, что на всех освобожденных территориях высокими темпами продолжается восстановительно-созидательная работа, до конца года, согласно графику переселения, планируется возвращение граждан в населенные пункты.

В соответствии с поручениями главы государства реализуются многосторонние проекты по созданию современной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях, динамичной реинтеграции территорий в национальную экономику и обеспечению их устойчивого развития. Руководитель штаба добавил, что принятые комплексные меры служат созданию достойных условий жизни для вернувшегося населения и повышения его благосостояния. Затем в соответствии с повесткой дня заседания были заслушаны доклады о деятельности Межведомственного центра Координационного штаба, обеспечении занятости и расселения в Карабахском и Зангезурском экономических районах в рамках исполнения «I Государственной программы великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики», стимулировании экономической активности и предпринимательской деятельности, работе в области сельского хозяйства, реконструкции и восстановления населенных пунктов. Кроме того, была представлена информация о строительстве социальной инфраструктуры на данных территориях, в том числе учреждений здравоохранения и образования, организации их работы. Спецпредставитель президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах говорил о проделанной работе и предстоящих задачах в рамках деятельности Спецпредставительства.