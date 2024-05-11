Протесты сотрясают и Израиль

Израильское издание «Детали» передает, что в Тель-Авиве основная демонстрация проходила на перекрестке Каплан. Еще один митинг, организованный Форумом семей похищенных, состоялся на площади возле Тель-Авивского музея искусств. Группа родных заложников заблокировала шоссе Аялон. Еще одна группа родственников похищенных протестовала на въезде в комплекс Минобороны Кирия.

Вечером 11 мая по всему Израилю прошли митинги с требованиями к правительству – освободить заложников, удерживаемых ХАМАС, и провести досрочные выборы в Кнессет. В них участвовали десятки тысяч человек.

По меньшей мере трое протестующих в Тель-Авиве были арестованы. На перекрестке Азриэли произошли столкновения между полицией и протестующими. Полиция применила водометы.

Протестный митинг прошел и в Хайфе. В Иерусалиме протестующие собрались у Дома президента. Митинги проходили также в Беэр-Шеве, Кейсарии, Герцлии, Реховоте, Эйлате и других городах.

Перед протестами часть из семей похищенных сделалв заявление для СМИ. По их словам, пока у власти в Израиле находится Биньямин Нетаньяху, вернуть похищенных невозможно. Родственница одного из заложников сказала, что «за последние две недели Нетаньяху преступно саботировал сделку по спасению заложников. Именно из-за Нетаньяху нет соглашения об освобождении похищенных».

Родные заложников призвали израильтян присоединиться к их протесту.