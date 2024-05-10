Хотеть Харьков вредно главная тема
«Началось наступление российских войск на Харьков!» Материалы с такими заголовками переполнили социальные сети и СМИ. Публика бросилась за попкорном в предвкушении нового увлекательного эпизода в военном сериале. Ожидания настолько оказались разогреты, что даже представители z-сообщества стали успокаивать особо рьяных единомышленников.
«Конечно те, кто пишет про взятие Харькова, - превосходные люди, истинные знатоки военного искусства, видимо, сами не просто опорники брали, а целые города штурмовали. Вы представляете, что такое штурм Харькова? У нас за деревню бьются месяцами, Авдеевку годы брали, Бахмут взяли ценой, превосходящей потери в Афгане. Марьинку сколько брали? На Угледаре сколько положили? Диванные мясники. Что у вас в головах?
Границу надо двигать, чтобы Белгород спасти. И авиацию с высокоточкой подключать, а не опять кидать пацанов бездумно. Только, чтобы ударить иными ракетами нужна подпись министра обороны. И артиллерия нужна подготовленная, а у нас артиллеристов в штурмовики переводят. Так все легко у наших экспертов и некоторых военных. Уже до Киева дошли…языком».
Это пишет известная своими военными репортажами российская журналистка Анастасия Кашеварова.
Кто-то еще из этой среды заподозрил подвох со стороны украинцев: дескать, это они разгоняют новость про наступление на Харьков, а это совсем не наступление на Харьков, поэтому, когда город не будет взят, а он не будет взят, можно будет говорить, что российские планы опять провалились.
Ну что ж, это тот редкий случай, когда можно согласиться с самыми трезвыми из российских пропагандистов: действительно, никакого наступления на Харьков не происходит. На двух участках на севере Харьковской области российские подразделения пересекли государственную границу и зашли в так называемую «серую зону» - трех-пятикилометровую полосу перед первой линией обороны ВСУ. Их ждали и соответствующим образом встретили, сейчас там идут бои, обе стороны подтягивают резервы.
Максимальный приз на одном из двух участков боев – райцентр Волчанск, который служил важным логистическим узлом в период оккупации в 2022 году. Сейчас его просто стирают с лица земли российская авиация и артиллерия, население оттуда эвакуируется. От Волчанска до Харькова больше семидесяти километров. Следует напомнить, что украинские войска находятся на расстоянии вдвое меньшем до Донецка.
На другом участке русские были бы не прочь выйти к поселку Липцы, который в тридцати километрах от Харькова, но и это перспектива пока не просматривается: к попытке прорыва противника по этому направлению готовились.
Целью наступления на севере Харьковской области является, очевидно, не только и не столько «создание буферной зоны» между Белгородчиной и Украиной, о чем пишут российские военкоры, а отвлечение части сил ВСУ от оборонительных боев в Донецкой области – в районе Часова Яра и на Покровском направлении. Насколько это удачное решение, сказать пока трудно: с одной стороны, украинские части действительно отвлекаются, с другой, и российские подразделения, участвующие в приграничных боях, были бы, возможно, полезнее на другом, более перспективном участке фронта.
Что же касается повышенного медийного внимания к событиям последних нескольких суток на старой российско-украинской границе, оно понятно: после ничего не говорящих названий маленьких украинских сел, вокруг которых идут бои, разговоры о Харькове, втором о величине городе Украины, возвращают давно утраченное впечатление о больших масштабах операций, которые якобы проводит российское командование. Оно бы, конечно, было бы и радо проводить такие операции, да мешает одно досадное обстоятельство: сопротивление ВСУ. По мере того, как возобновившаяся помощь со стороны союзников будет доходить до передовых подразделений, сопротивление будет еще больше возрастать. Судя по тому, что на Донбассе опять, спустя заметный перерыв, зафиксировали сбитие российского Су-25, кое-что из новых поставок уже работает.
Так что лучше не фантазировать о скором падении Харькова. А лучше вообще забыть.