Леонид Швец, автор haqqin.az 00:17

«Началось наступление российских войск на Харьков!» Материалы с такими заголовками переполнили социальные сети и СМИ. Публика бросилась за попкорном в предвкушении нового увлекательного эпизода в военном сериале. Ожидания настолько оказались разогреты, что даже представители z-сообщества стали успокаивать особо рьяных единомышленников.

«Конечно те, кто пишет про взятие Харькова, - превосходные люди, истинные знатоки военного искусства, видимо, сами не просто опорники брали, а целые города штурмовали. Вы представляете, что такое штурм Харькова? У нас за деревню бьются месяцами, Авдеевку годы брали, Бахмут взяли ценой, превосходящей потери в Афгане. Марьинку сколько брали? На Угледаре сколько положили? Диванные мясники. Что у вас в головах? Границу надо двигать, чтобы Белгород спасти. И авиацию с высокоточкой подключать, а не опять кидать пацанов бездумно. Только, чтобы ударить иными ракетами нужна подпись министра обороны. И артиллерия нужна подготовленная, а у нас артиллеристов в штурмовики переводят. Так все легко у наших экспертов и некоторых военных. Уже до Киева дошли…языком». Это пишет известная своими военными репортажами российская журналистка Анастасия Кашеварова. Кто-то еще из этой среды заподозрил подвох со стороны украинцев: дескать, это они разгоняют новость про наступление на Харьков, а это совсем не наступление на Харьков, поэтому, когда город не будет взят, а он не будет взят, можно будет говорить, что российские планы опять провалились.

Ну что ж, это тот редкий случай, когда можно согласиться с самыми трезвыми из российских пропагандистов: действительно, никакого наступления на Харьков не происходит. На двух участках на севере Харьковской области российские подразделения пересекли государственную границу и зашли в так называемую «серую зону» - трех-пятикилометровую полосу перед первой линией обороны ВСУ. Их ждали и соответствующим образом встретили, сейчас там идут бои, обе стороны подтягивают резервы. Максимальный приз на одном из двух участков боев – райцентр Волчанск, который служил важным логистическим узлом в период оккупации в 2022 году. Сейчас его просто стирают с лица земли российская авиация и артиллерия, население оттуда эвакуируется. От Волчанска до Харькова больше семидесяти километров. Следует напомнить, что украинские войска находятся на расстоянии вдвое меньшем до Донецка. На другом участке русские были бы не прочь выйти к поселку Липцы, который в тридцати километрах от Харькова, но и это перспектива пока не просматривается: к попытке прорыва противника по этому направлению готовились.