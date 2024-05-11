Все зависит от ХАМАС

Президент США Джо Байден выразил уверенность, что режим прекращения огня начнется в секторе Газа после того, как ХАМАС отпустит удерживаемых им заложников. Такое заявление он сделал, выступая на мероприятии по сбору средств для своей избирательной кампании в штате Вашингтон.

«Завтра будет прекращен огонь [в Газе], если ХАМАС освободит заложников», - приводит пресс-пул Белого дома слова главы государства.

«Думаю, мне не стоит вдаваться во все эти дела с Израилем», - добавил Байден, затем сделал паузу, будто собирался продолжить, но потом остановился. «Я не хочу продолжать», - подчеркнул президент США и перешел к внутриамериканским темам.