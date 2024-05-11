Турция ждет премьера Греции

По словам Алтуна, Турция и Греция должны решать имеющиеся проблемы в двустороннем формате без надзора и вмешательства третьих стран.

Визит премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в Турцию в понедельник, 13 мая имеет чрезвычайно важное значение и является серьезной возможностью для укрепления связей между двумя странами. Об этом заявил глава Управления по связям при Администрации президента Турции Фахреттин Алтун, выступая на форуме Турецко-греческой медиаакадемии, проходившем в одном из отелей в Стамбуле.

«С 2020 года мы пережили различные кризисы - пандемию, экономические, продовольственные, логистические кризисы, кризисы энергоснабжения, катастрофы. К этому добавляются российско-украинская война, а также нападения, которые Израиль безрассудно продолжает в секторе Газа, угрожая не только Ближнему Востоку, но и всему миру… Мы живем в период, когда региональные игроки должны решать свои собственные проблемы на базе взаимности и национальных интересов, без руководства, опеки или давления со стороны третьих стран. Именно поэтому инициативы Турции и Греции по сотрудничеству сегодня гораздо более значимы и ценны», - сказал Алтун, выступая в Стамбуле на Форуме Турецко-греческой медиаакадемии.

Алтун указал, что «визит премьер-министра Греции Мицотакиса в нашу страну 13 мая имеет очень важное значение для укрепления двусторонних отношений и представляет серьезные возможности. В этом плане созданы все условия, чтобы Турция и Греция еще больше нарастили потенциал и выработали общие решения в отношении региональных и глобальных кризисов, дали импульс развитию сотрудничества в экономике, безопасности, в социальной и гуманитарной сферах, торговле и туризме».

Алтун напомнил о поддержке со стороны Греции во время землетрясений в феврале 2023 года в Турции, и со стороны Турции во время лесных пожаров в Греции.

Политик также напомнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего визита в Афины в начале декабря 2023 года также обратил внимание на важность установления сотрудничества между Турцией и Грецией, которое «послужит примером всему миру».

Алтун подчеркнул, что визит премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в Турцию имеет большое значение и такого рода инициативам следует оказывать поддержку. «...Отношения Турции и Греции имеют чрезвычайно продуктивный потенциал сотрудничества во многих областях, в том числе экономика, безопасность, здравоохранение, окружающая среда, образование, средства массовой информации, коммуникация, социальное обеспечение, культура и искусство, торговля и туризм», - сказал Алтун.

Политик обратил внимание на заявление Эрдогана о том, что Турция рассчитывает «увеличивать число друзей, а не врагов» «Мы готовы поддержать любую инициативу, которая усилит и укрепит нашу дружбу с Грецией», - заключил он.