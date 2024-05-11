Многострадальный Афганистан затопило: сотни погибших

В результате наводнений в северной провинции Афганистана Баглан погибли более 300 человек. Разрушены тысячи домов. Об этом сообщило отделение Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Афганистане.

«Внезапные наводнения опустошают Афганистан, в результате чего погибли более 300 человек в Баглане и разрушено более тысячи домов. Это одно из многих наводнений за последние несколько недель, вызванных необычно сильными дождями»,— сообщило отделение ООН на странице в соцсети X.

Наводнения и сильнейшие осадки уже вторую неделю продолжаются в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул. За это время в штате погибли 136 человек, 756 пострадали, 141 человек пропал без вести. Наводнение на реке Гуайба, которая протекает через столицу этого штата, стало сильнейшим с 1941 года.