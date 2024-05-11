Швейцария стала победителем «Евровидения-2024»
В шведском городе Мальме 11 мая прошел финал песенного конкурса «Евровидение-2024». По итогам голосования победителем стал певец из Швейцарии Nemo с песней The Code.
Меттлер определяет себя как небинарную персону и просит использовать по отношению к себе местоимение «они».
Второе место заняла Хорватия, третье - Украина. Четвертое место у представителя Франции. На пятом месте финишировала израильская исполнительница Эден Голан с песней Hurricane.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!