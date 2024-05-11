Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 02:52

С разницей в сутки состоялись визиты в Азербайджан лидеров Словакии и Болгарии. Представители делегаций этих государств подписали с азербайджанскими коллегами в рамках стратегического процесса сближения обширный пакет документов: со Словакией – «Декларацию об установлении стратегического партнерства», а с Болгарией – «Декларацию об укреплении стратегического партнерства».

Следует отметить, что Братислава, София, а также ряд других столиц Восточной Европы, в частности, Белград и Будапешт, уже длительное время пытаются обрести в Баку точки опоры и политического созвучия, поскольку видят в Азербайджане сильного партнера в позиции "срединной" державы. Данное понятие можно интерпретировать в двух смыслах – и как крепкое государство среднего уровня экономики, распространяющее влияние за пределы своего региона, и как страна с удачным геоэкономическим расположением, находящаяся в «перекрестье» транспортных узлов, и исповедывающая внеблоковую равноудаленность от крупных геополитических центров. Именно таким государством предстает Азербайджанская Республика для стран Центральной и Восточной Европы.

В определенном смысле, Азербайджан перенимает то значение, которое раньше имела для Восточной Европы Россия, ставшая сегодня для этого региона Старого Света "токсичным центром". При этом, ниша так называемой "третьей силы" оказывается свободной, и её постепенно занимает Азербайджан, подключаясь к региону, прежде всего, по линиям энергетики и транспорта. Попробую перечислить несколько общих признаков политического сближения, продемонстрированные в ходе майских визитов в Баку премьер-министра Словакии Роберта Фицо и президента Болгарии Румена Радева Азербайджан, как лидер "умеренного" большинства По существу, Азербайджан для Восточной Европы занимает в условном рейтинге глобальной группы "большинства" стран мира, место государства, дистанцированного от Европы, но с высокой степенью вовлечённости в европейские экономические процессы. В свою очередь, лидеры стран Восточной Европы пытаются сегодня найти выход из концептуального тупика общеевропейской политики, посредством поиска союзников и партнёров "рядом" с Европой для фиксации и развития собственной умеренной внешнеполитической позиции. Очевидно, что лидеры Восточной Европы оказались в довольно сложной ситуации, поскольку они зажаты между концептуальным евроатлантическим решением поддерживать Украину "до последнего" и тем объемом комплексных отношений, которые они имели с Россией до начала российско-украинского конфликта. Следует объективно признать, что не эти европейские государства выбирали сторону в украинском конфликте и уж точно не они являются генераторами активности и принятия решений в глобальном переделе геополитических границ Восточной Европы. Да, следует признать, что Евросоюз в его нынешнем виде является "многосоставным", он демонстрирует внутри этого геополитического конгломерата разнонаправленные векторы и неоднородные тенденции. Спорить тут не о чем, особенно, если учесть, что даже в отношении к Украине двух «фронтменов» европейской политики - Парижа и Берлина – и то прослеживается ощутимое различие в политических оценках и оттенках.

Что же касается Роберта Фицо, как, впрочем, и Румена Радева с Виктором Орбаном, то эти европейские лидеры ищут опору на один из внешних ресурсных векторов развития в юго-восточном соседстве "неподалеку" от Европы. Каковым, собственно, и является Азербайджан, который, благодаря современным магистральным сетям, уже не так далёк от Евросоюза, как это было ещё двадцать лет назад (напомню в этой связи, что в 2024 году свыше 55 процентов потребностей Болгарии в природном газе будут покрыты за счет азербайджанских поставок). Кроме того, этой группе восточноевропейских стран симпатична «срединная» позиция Азербайджана в отношении украинского кризиса. Неизвестно, куда в конечном счете может привести эта война. Но при этом нетрудно предположить, что Россия в итоге окончательно отпадает от Европы, огородится новым "железным занавесом", а это значит, что у восточных европейцев останется, по сути, лишь один выход – налаживать добрососедские отношения с поясом соседей России и главным игроком этой группы стран на Южном Кавказе – с Азербайджанской Республикой. Алиев знает, куда движется мир В этой связи интересно, как премьер-министр Словакии Роберт Фицо передал после встречи с президентом Ильхамом Алиевым возникшее у него ощущение «политического созвучия». "Мы говорили о происходящем на глобальном уровне, о том, как будут обстоять дела после окончания конфликта в Украине, о роли Китая в мире… - рассказал журналистам лидер Словакии. - В ходе разговора с вашим президентом я увидел перед собой человека, который полностью осознает, куда движется мир. Меня действительно радует то, что есть база для дальнейшего развития сотрудничества между нашими странами".

Спору нет: проецируя сложившуюся ситуацию через призму макромасштаба, для Евросоюза вторым лидером "многосоставного мира", бесспорно, является Китайская Народная Республика. Но при этом не следует игнорировать тот факт, что с уходом в тень России, постепенно формируется и новая иерархия "суверенов" второго уровня, способных организовывать пространство как вокруг своих границ, так и на более дальних пределах собственного влияния. Для лидеров Словакии и Болгарии Азербайджан - именно такая страна. Новые конфигурации экономического взаимодействия Если выйти за скобки тематики энергетических рынков, то развитие торгово-экономических и инвестиционных отношений Азербайджана с Восточной Европой - достаточно многоплановая тема. У Восточной Европы есть насущная потребность в расширении проектов экспорта технологий и услуг своих промышленно-технологических компаний. Здесь же возникают определенные темы, которые может предложить Азербайджан, как эксклюзивный торговый партнер России. То есть, речь идет о многосторонней кооперации отдельных компаний. При этом, следует отметить, что на данный момент стороны находятся в положении "низкого старта". В частности, товарооборот Словакии и Азербайджана составляет чуть более 70 миллионов евро (в основном, за счёт экспорта в Азербайджан автомобилей). Что же касается товарооборота Азербайджана с Болгарией, то за счёт поставок азербайджанского газа он может достигнуть в этом году 450 миллионов долларов (в первом квартале 2024 года уже превышена отметка 150 миллионов). Достаточно много перспективных проектов может возникнуть при взаимодействии азербайджанских предприятий со словацким строительно-промышленным концерном "VAHOSTAV", который имеет определенный опыт работы в Казахстане и России. Здесь речь может идти как о подрядах на строительство объектов в новых экономических районах, так и о новых производствах в промышленных зонах Азербайджана (строительные материалы и строительная техника). Есть также ряд интересных перспектив в военно-промышленном комплексе, о которых уже писал haqqin.az. Болгарская компания Caspian Lubricants Recycling намерена вложить около 7,7 миллиона долларов в организацию в Азербайджане переработки использованных моторных и промышленных масел, а также в производство базовых масел. Данное производство предполагается развернуть в Сумгаите.

В ходе официального визита делегации Болгарии, а также на полях азербайджано-болгарского бизнес-форума, азербайджанская авиакомпания "Silk Way" и болгарская "Dronamics" подписали «Меморандум о намерениях» по развитию грузоперевозок посредством дронов. Помимо этого, стороны договорились изучить вопрос создания в Азербайджане, на территории Свободной экономической зоны Алят, производства беспилотников "Black Swan", способных перевозить 350 килограммов грузов на расстояние до 2.500 километров. Еще один несомненный плюс тесного сотрудничества со странами Восточной Европы заключается в том, что для Азербайджана оно может стать полноценными воротами в Евросоюз. В частности, словацкая столица Братислава – вполне подходящее место для того, чтобы охватить транспортной сетью всю Центральную Европу. Если взглянуть на географическое положение этого города, то можно увидеть, что от Будапешта столицу Словакии отделяют всего 120 километров, а от Вены – и вовсе семьдесят.

Ну и, наконец, совершенно новыми красками может заиграть проект объединения магистральных газовых сетей "Кольцо солидарности" (STRING), базирующийся на ежегодных пяти миллиардах кубометров азербайджанского газа. Напомню, что инициатива президента Болгарии Румена Радева оформилась в апреле прошлого года в Софии, где состоялось подписание «Меморандума о взаимопонимании» по развитию сотрудничества между операторами газотранспортных систем Болгарии ("Булгартрансгаз"), Румынии ("Трансгаз"), Венгрии (FGSZ), Словакии («Eustream»), и азербайджанской SOCAR. Спустя год эта инициатива обновляется азербайджанскими предложениями. В частности, стороны обсуждают вариант, при котором дополнительные объемы газа будут закупаться госкомпанией SOCAR в подземных газовых хранилищах (ПГХ) Украины и поставляться в систему STRING.