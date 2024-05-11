Эрдоган объяснил отмену визита в США

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США, запланированный на 9 мая, был отложен из-за несовпадения графиков турецкого лидера и президента США Джо Байдена. Об этом Эрдоган заявил в интервью газете «Катимерини», ответив письменно на ее вопросы перед визитом премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в Анкару 13 мая.

«Наш визит в США был отложен из-за несовместимости графиков двух сторон. Как известно, в США вскоре состоятся выборы, и график господина Байдена стал еще более плотным. Наши программы продолжаются интенсивно как внутри страны, так и за рубежом. Такие визиты осуществляются в удобное для обеих сторон время. Наши друзья проводят встречи со своими собеседниками, и продолжаются усилия по назначению подходящей даты», - заявил президент Турции.

Ранее официальный представитель турецкого МИД Онджу Кечели сообщил журналистам, что запланированная на 9 мая поездка президента Турции в США перенесена и состоится в удобные для обеих сторон сроки.