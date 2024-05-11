Посол США консультируется с послом Украины в Баку
Посол США в Азербайджане Марк Либби провел консультации с новоназначенным послом Украины в Азербайджане Юрием Гусевым.
Об этом говорится в заявлении посольства США.
Детали переговоров не раскрываются.
Посол США оставил лишь запись: «Рад встрече с новоназначенным послом Украины Юрием Гусевым. Перед лицом беспощадной войны России США рядом с Украиной и ее храбрым народом».
Марк Либби и Юрий Гусев
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