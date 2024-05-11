Посол США консультируется с послом Украины в Баку

Отдел информации

Посол США в Азербайджане Марк Либби провел консультации с новоназначенным послом Украины в Азербайджане Юрием Гусевым.

Об этом говорится в заявлении посольства США.

Детали переговоров не раскрываются.

Посол США оставил лишь запись: «Рад встрече с новоназначенным послом Украины Юрием Гусевым. Перед лицом беспощадной войны России США рядом с Украиной и ее храбрым народом».

Марк Либби и Юрий Гусев