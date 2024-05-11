Скончался вице-канцлер Швейцарии

Пресс-секретарь Федерального совета и вице-канцлер Швейцарии Андре Симонацци умер в возрасте 55 лет во время похода в горы. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на портале правительства страны.

Согласно заявлению, 10 мая Симонацци потерял сознание и впоследствии умер во время одного из походов в горы. У него были жена и трое детей.

Правительство сообщило, что Федеральный совет и федеральный канцлер Швейцарии выразили соболезнования семье и родственникам политика. Родственники попросили СМИ не выходить с ними на связь и уважать их траур.

Симонацци был назначен вице-канцлером и спикером Федерального совета Швейцарии в ноябре 2008 года. С 1 января 2009 года он принимал участие в заседаниях правительства, вел протоколы и занимался коммуникациями. В Федеральной канцелярии он возглавлял несколько отделов и президентскую службу.