Турция и Греция разработают «дорожную карту»

Лидеры Турции и Греции Реджеп Тайип Эрдоган и Кириакос Мицотакис завтра определят «дорожную карту», которой будут следовать в предстоящий период, пишет турецкая газета Hürriyet. Мицотакис прибудет с визитом в Турцию завтра, 13 мая.

Стороны, как сообщается, также обсудят перспективы роста товарооборота и ситуацию в Газе.

Вчера глава Управления по связям при Администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что визит греческого премьера имеет чрезвычайно важное значение и является серьезной возможностью для укрепления связей между двумя странами.