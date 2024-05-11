Шольц: Украинцы нужны Германии

Работающим в Германии украинцам призывного возраста не грозит высылка на родину, заявил канцлер страны Олаф Шольц.

«Благодаря трудоустройству обеспечивается также безопасность пребывания. Правовая ситуация в Германии такова, что пребывание (в стране) тем самым не ставится под угрозу», - подчеркнул Шольц.

Канцлер призвал находящихся в ФРГ украинцев искать работу. «Мы хотели бы, чтобы те, кто находится здесь с Украины, если они могут, то сейчас работали бы, - сказал он. - Это уже делают многие, нужно признать, но это могли бы делать еще пара сотен тысяч, в которых остро нуждается рынок труда».