Трамп обещает массово депортировать мигрантов

На митинге в Нью-Джерси Дональд Трамп заявил о намерении решительно бороться с нелегальной миграцией в случае своей победы на выборах, сообщают зарубежные СМИ.

Трамп пообещал «запечатать» южную границу США, остановить поток мигрантов из Мексики и депортировать нелегалов, назвав миграцию «нашествием».

«Мы положим конец этому нашествию и отправим нелегальных мигрантов домой - туда, где им самое место», - сказал он, заявив о намерении начать самую масштабную в истории США операцию по депортации.