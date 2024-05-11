Германия может начать сбивать ракеты над Украиной

Несколько депутатов Христианско-демократического союза (ХДС), «зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП) Германии предложили сбивать российские ракеты с территории НАТО. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

В ответ на идею президента Франции Эммануэля Макрона отправить войска НАТО на Украину, депутаты в бундестаге ФРГ предложили оказать поддержку Киеву с помощью западных зенитных подразделений и экипажей с территории НАТО.

По данным издания, Нико Ланге с Мюнхенской конференции по безопасности и генерал-лейтенант Генрих Браусс, бывший заместитель генерального секретаря НАТО, предложили сбивать российские ракеты над приграничными регионами Украины с территории Польши или Румынии.

Родерик Кизеветтер из ХДС считает, что «это снимет нагрузку с украинской ПВО и позволит ей защитить фронт». Он привел в пример Израиль, где в апреле подразделения США, Великобритании, Франции и других стран помогли отразить воздушную атаку Ирана.

«Зеленые» Агнешка Брюггер, Антон Хофрейтер не исключают такой вариант в долгосрочной перспективе. Маркус Фабер из СвДП также считает, что воздушное пространство над приграничными регионами Украины в принципе может быть защищено системами ПВО на территории НАТО.