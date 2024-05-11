Вчера состоялась его встреча с президентом Федерации тяжелой атлетики Азербайджана (AAF) Кямраном Набизаде. В ходе беседы обсуждалось укрепление дружеских и партнерских отношений между двумя организациями. Было отмечено, что работа, проводимая AAF в последнее время, помогает развитию тяжелой атлетики не только в Азербайджане, но и в мире.

Вице-президент AAF Фирдовси Умудов подчеркнул важность изучения и применения международного опыта для прогресса тяжелой атлетики и заявил о необходимости принятия соответствующих шагов.

В ходе своего визита Мохаммед Джалуд ознакомится с инфраструктурой тяжелой атлетики в Азербайджане - тренировочными базами сборных, созданными там условиями, а также соревновательными и другими объектами тяжелой атлетики и залами.

В ходе встреч будут обсуждаться применение научных достижений в тяжелой атлетике, подготовка и повышение опыта тренеров, технических работников и медицинского персонала, содействие организации соревнований на международном уровне и другие вопросы.

Также Джалуд вместе с руководством Федерации тяжелой атлетики Азербайджана посетил Аллею почетного захоронения, где возложил цветы к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева, а также Аллею шехидов, почтив память граждан, отдавших свои жизни за свободу и независимость Азербайджана.