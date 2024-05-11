США стали крупнейшим торговым партнером Китая

Совокупный экспорт и импорт между Германией и США составил 63 миллиарда евро (68 миллиардов долларов) в период с января по март 2024 года. Между тем товарооборот между Германией и Китаем составил чуть менее 60 миллиардов евро, согласно расчетам CNBC.

В этом шаге сыграли роль несколько факторов, сказал CNBC Карстен Бжески, глобальный руководитель отдела макроэкономических исследований ING Research. Среди них - сильный экономический рост в США повысил спрос на немецкую продукцию: «В то же время более слабый внутренний спрос в Китае и возможность Китая производить товары, которые он ранее импортировал из Германии (в основном автомобили), сократили немецкий экспорт в Китай».