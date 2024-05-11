Британия раскритиковала Грузию

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что законопроект об иноагентах в Грузии ограничивает деятельность неправительственных организаций в ней.

"Мы активно поддерживаем грузинский народ. Мы ясно дали понять, что этот законопроект ошибочен. В действительности многие страны по всему миру принимают похожие законы, пытаясь ограничить гражданское общество и выступая против любых иностранных неправительственных и благотворительных организаций, которые они не контролируют", - сказал Кэмерон в интервью телеканалу Sky News. По его мнению, это общемировая проблема, свойственная авторитарным режимам.

Парламент Грузии 1 мая во втором чтении поддержал законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Против него высказывались президент Саломе Зурабишвили, оппозиция и западные дипломаты. Госдепартамент США заявил, что целью законопроекта является подрыв активного гражданского общества Грузии.