Внезапно скончался посол России
В Мапуту скоропостижно умер посол России в Мозамбике Александр Суриков.
Предварительная версия - инсульт, сообщили в МИД РФ.
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В Мапуту скоропостижно умер посол России в Мозамбике Александр Суриков.
Предварительная версия - инсульт, сообщили в МИД РФ.
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