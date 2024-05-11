Россия готовит атаки на европейские столицы

"Насколько серьезно и до конца будут готовы президент Франции, британский король, президент Байден или, возможно, его преемник идти до конца вместе с Украиной? Ситуация сводится к потенциальным двум факторам. Первый - если произойдет значительный прорыв России, то во всех европейских столицах столкнутся с трудными вопросами. Однако фиксированного решения по этому поводу пока нет. И это очевидно, потому что некоторые страны, такие как Италия, демонстрируют слабость в этом вопросе, поскольку не чувствуют прямой угрозы. Итак, первый фактор - если произойдет большой прорыв России. Второй фактор - произойдет ли нападение России на НАТО", - рассказал полковник в эфире "Еспресо".

Как он напомнил, сейчас в СМИ разведки многих европейских стран предполагают, что Россия планирует мощные гибридные атаки на европейские столицы. По мнению эксперта, это может быть отдельным вопросом, поскольку статья 5 всегда касалась реагирования на вторжение наземных войск.

"Однако похоже, Путин больше сосредотачивается на других тактиках, таких как ракеты, нарушение коммуникаций, интенсивная кибервойна и все, что может подорвать способность европейских стран поддерживать Украину. Это еще не привело к применению статьи 5 или даже статьи 4 для переговоров, поэтому мы не уверены, насколько сильным будет коллективный европейский ответ, если война изменится в пользу России. И все же уверен, что к общему знаменателю в этом плане таки придут, потому что Польша, Германия, Франция и Великобритания опасаются, что ситуация ухудшится и повлияет на них", - пояснил Грант.

По словам полковника, сейчас нет никаких конкретных планов или решений, однако есть признание того, что придется прибегнуть к более серьезным действиям.