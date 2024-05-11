Юлия Медведева, специально для haqqin.az 14:21

С начала года Россия интенсивно наращивает военное присутствие в Ливии. Туда перебрасывают кадровых военных Минобороны РФ под видом добровольцев российского «Африканского корпуса», а также новобранцев «африканского департамента» бывшей ЧВК «Вагнер». «Такой суеты здесь никогда не было, здесь тектонические сдвиги, - говорит российский источник из числа военных, находящихся сейчас в Ливии. - Думаю, что здесь готовится большая заварушка».

Вторжение в Украину и мятеж Евгения Пригожина привели к спаду российской активности в Ливии. К тому же и находящиеся там что российские военные, что «музыканты» давали самые негативные характеристики Халифе Хафтару, подчеркивая, что он не является надежным партнером. И делать на него серьезную ставку означает совершать большую ошибку – очень уж «мутный» персонаж. Но долго ситуация неопределенности в «ливийском кейсе» Кремля продолжаться не могла. Геополитические интересы российского руководства требовали нового броска в Ливию, и он вновь начался с теми же действующими лицами: новообразованный российский «Африканский корпус» под руководством заместителя министра обороны России генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова, генерала ГРУ Андрея Аверьянова, бывшего начальника подразделения 29155 управления специальных операций российской военной разведки и все того же «фельдмаршала» Халифы Хафтара. Выслушав критику от своих военных и разведчиков, в Кремле только развели руками: «Других фельдмаршалов для вас у нас в Африке нет». Евкуров и Аверьянов за короткий срок посетили Ливию, Нигер, Буркина-Фасо, Мали и Центральноафриканскую Республику (ЦАР) и пришли к единодушному выводу, что та часть Ливии, которая находится под контролем Хафтара, является наиболее подходящей для создания там военного хаба. Через который и пойдет снабжение российских военных контингентов в странах Африки к югу от Сахары, включая сюда и Судан.

Таким образом Хафтар вновь оказался востребованным. Тем более, что уже дал согласие на строительство полноценной российской военно-морской базы в ливийском Тобруке. Подконтрольная Хафтару часть Ливии, таким образом, становится таким образом столь же ценна для Кремля, как и Тартус, его база в Сирии. Хафтар вновь теперь ценный кадр. А еще в Ливии скоро первые в стране президентские выборы. Святое дело – обеспечить такому союзнику дополнительный силовой ресурс. Кстати, нужно отметить, что, по результатам журналистского расследования, в составе российского «Африканского корпуса», развертываемого сейчас на ливийской территории, обнаружились и сирийские военнослужащие. По всей видимости – из числа бывших военнослужащих 5-го армейского корпуса, формировавшегося российскими военными с дальним прицелом на то, что корпус станет российскими прокси в Сирии. Прицел сбился, каких-то особых успехов в деле формирования этого корпуса Москве достичь не удалось – но теперь и его личному составу нашлось применение. Запад серьезно обеспокоен африканской активностью России. В частности, сейчас ведущие эксперты задают целый ряд важных в этой связи вопросов в числе которых, например, такие: какую роль будут играть контролируемые ГРУ сухопутные силы и корабли в манипулировании потоками мигрантов через Ливию в Европу?