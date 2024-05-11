Северная Корея может поставить России системы залпового огня

Северная Корея разработала новую 240-миллиметровую реактивную систему залпового огня (РСЗО) с «управляемыми» снарядами, которые могут быть переданы России для использования в войне против Украины уже в этом году, пишет южнокорейское агентство Yonhap News.

Финальные испытания «технически обновленной» артиллерийской системы прошли в КНДР 10 мая. За ними лично наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын. В сообщении Центрального информационного агентства Кореи (ЦТАК) отмечалось, что испытания продемонстрировали «разрушительную силу» 240-миллиметровой РСЗО.

При этом «управляемые» снаряды для нее были испытаны месяцем ранее. Официально они имеют дальность до 40 км, но Южнокорейский научно-исследовательский институт безопасности ранее допустил, что дальность полета ракеты может составлять 60 км.

Ким Чен Ын заявил, что новое вооружение повысит боеспособность артиллерии КНДР, и призвал довести производство снарядов и артиллерийского вооружения до «высшего уровня».

По данным Yonhap News, Северная Корея планирует нарастить выпуск новых снарядов и установок залпового огня, чтобы не только нацелить их на Южную Корею, но и обеспечить ими воюющую в Украине российскую армию.

КНДР поддерживает Россию в войне против Украины поставками вооружений. Их объемы резко увеличились после встречи президента РФ Владимира Путина с Ким Чен Ыном в сентябре прошлого года.

В общей сложности КНДР отправила в Россию около 7 тыс. контейнеров с боеприпасами и другой военной техникой, говорил южнокорейский министр обороны Син Вон Сик. Согласно его оценке, российская армия могла получить от Северной Кореи порядка 3 млн 152-миллиметровых снарядов. В обмен на военную помощь Россия поставила в КНДР более 9 тыс. контейнеров с другими товарами, отмечал Син Вон Сик.

Власти США неоднократно сообщали о том, что Северная Корея передает России оружие для войны в Украине. Взамен Пхеньян просил военную технику, а также передовые военные технологии, отмечал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби. В России и КНДР опровергали эти заявления.