Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 15:54

В субботу президент Джо Байден заявил, что прекращение огня в секторе Газа будет возможно, если ХАМАС согласится освободить 128 заложников, которых он удерживает после нападения на Израиль 7 октября прошлого года. Конечно, такой выход был бы крайне выгоден всем – и Байдену, и премьер-министру Биньямину Нетаньяху. Однако рассчитывать на добрую волю террористов вряд ли приходится. Да и израильский лидер пока не слишком реагирует на угрозу Белого дома прекратить поставки обещанных 3500 бомб.

Государственный департамент направил в пятницу в Конгресс доклад по ситуации в секторе Газа, и он вызвал там бурю возмущения. В нем говорилось, что хотя Израиль и нарушил международные законы при применении тяжелого оружия в Газе, тем не менее он будет продолжать получать американскую военную помощь. Казалось бы, нейтральные формулировки. Но против Байдена ополчились как левые, которые обвинили его в «отсутствии моральной ясности» для предотвращения гуманитарной катастрофы, так и произраильские группы — те обвиняют президента в предательстве главного своего союзника. Конечно, больше всех возмущены республиканцы. «Байден действует в интересах ХАМАС», - говорит сенатор Том Коттон. Но критиков хватает и в рядах демократов. 26 конгрессменов из их рядов разместили в социальной сети Х пост, в котором повторяют тот же самый тезис — администрация направляет ХАМАС хорошую весть о том, что значительная часть военной помощи Израилю временно прекращена.

На этой неделе члены Палаты представителей намерены провести голосование по военным поставкам Израилю. Они хотят принять законопроект, который запретит администрации Байдена прекращать помощь своему союзнику без консультаций с Конгрессом и обяжет Белый дом возобновить поставки бомб в течение 15 дней. Издание Axios пишет, что конгресс хочет «тотальной драки» с президентом. Washington Post считает, что над Байденом настолько сильно стали сгущаться тучи, что эта ситуация «пожирает его президентство» и сильно осложняет шансы на переизбрание. Однако многие маститые журналисты оправдывают Байдена. Колумнист Питер Бейкер пишет, что тот уже давно предупреждал Нетаньяху, чтобы тот попридержал коней. И решение о приостановке военной помощи не было эмоциональной импровизацией президента — человек, который около полувека занимается внешней политикой такого позволить себе не может. 11 февраля президент США провел тяжелый разговор с израильским премьер-министром. Тогда он прямо сказал, что масштабная сухопутная операция в городе Рафах на юге сектора Газа с возможной гибелью тысяч палестинцев недопустима и помощь Америки теперь будет зависеть от действий Израиля. Момент истины наступил 1 апреля, когда в результате бомбардировки были убиты 7 сотрудников неправительственной гуманитарной миссии World Central Kitchen в Газе. Если верить помощникам президента Байдена, тот сказал: «Довольно значит довольно». Это означало самую серьезную коллизию между США и Израилем за десятилетия. Хозяин Белого дома, который всегда горячо поддерживал Еврейское государство и после теракта ХАМАС пообещал ему «железобетонную помощь» этого совсем не хотел.

4 апреля между двумя лидерами состоялся еще один разговор на ту же тему. Байден открыто пригрозил Нетаньяху, что обрубит ему военную помощь. Предупреждение было сделано, несмотря на то, что израильские власти стали посылать некие мягкие сигналы о том, что они готовы снизить масштаб операций в Газе. «Биби, ты должен сделать гораздо больше», - сказал тогда Байден. «Джо, я услышал тебя», - ответил Нетаньяху. На самом деле он остался глух к этим словам президента США. А над списком возможных изменений военной стратегии в Газе, который направило в Вашингтон израильское правительство, в администрации лишь посмеялись. Это были те же самые пожелания, которые США спустили Израилю несколько месяцев назад, но никакого ответа от него не получили. Как говорят вашингтонские инсайдеры, одним из тех, кто придерживается жесткой линии в отношении Израиля является государственный секретарь Энтони Блинкен. После 7 октября он не устает совершать челночные рейды на Ближний Восток, где постоянно сталкивается как с непониманием израильских властей, так и с крайним недовольством арабских лидеров поведением Израиля.