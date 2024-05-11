Россия вошла в Волчанск

Как сообщает командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский, в Волчанске сложная ситуация. Город оказался на грани окружения.

«Сегодня ударная аэроразведка 1 СБ 57 бригады остановила продвижение «Шторм Z», бригадная арта сработала прекрасно и добила роту Z вместе с их техникой огневой поддержки. Но враг стягивает резервы. Начались уличные бои, город окружают. Говорю это, потому что мы можем погибнуть, и правду никто не услышит. А зачем тогда все?» - написал Ярославский.

Военный заявил, что первой линии фортификаций и мин просто не было. Враг свободно вошел в серую зону по всей линии границы, которая в принципе не должна была быть серой.

«За 2 года на украинской границе должны были стоять бетонные укрепления в минус 3 этажа! А не было даже мин. Мы приходим к мысли, что это или безумное воровство, или умышленный саботаж», - отметил военный.