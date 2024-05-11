В Индии заявили, что господство США подошло к концу

Господство США, имевшее место после окончания холодной войны, «подошло к концу». Такое мнение выразил в интервью агентству PTI глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

«Господство США, которое началось после завершения холодной войны, сегодня фактически подошло к концу», - сказал он.

«Соединенные Штаты по-прежнему остаются ведущей державой мира. Но можно сказать, что по ряду причин разрыв между следующей группой держав и США стал намного меньше, чем раньше. Кроме того, сами США изменили свою позицию по отношению к миру», - указал министр.

По его словам, «мир стремительно меняется, меняется и список ведущих стран мира». «Мы сами являемся частью этих изменений», - указал Джайшанкар, напомнив, что 10 лет назад страна была на 10 месте в рейтинге экономического развития, а сейчас занимает 5 и стремится занять 3.