Украина остановила российский прорыв

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил в своем телеграм-канале, что украинские защитники ведут жесткие бои с российскими войсками, остановив их попытки прорвать оборону.

Он подчеркнул, что военное руководство знает о планах россиян и гибко реагирует на все их действия.

«Для усиления обороны принимаются все необходимые меры и оперативно принимаются решения, в том числе кадровые», - заверил он.

Сырский рассказал, что в Харьковской области, где на этой неделе обострилась ситуация, продолжаются бои вдоль государственной границы.

«Обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонные рубежи и позиции, наносят врагу поражение», — рассказал главнокомандующий ВСУ.

Также «горячие бои» продолжаются на Купянском, Северском, Лиманском, Покровском направлениях. Там, по словам Сырского, ситуация «очень динамично» меняется. В одних районах противник имеет частичный успех, в других — Силы обороны вытесняют россиян и улучшают свое тактическое положение.

На Краматорском направлении россияне не оставляют попыток овладеть городом Часов Яр, продолжая наступательные действия восточнее города. Также безуспешно они пытаются восстановить утраченное положение в районе Клещиевки.

Сырский отметил, что ротация подразделений для отдыха проводится, даже несмотря на сложную ситуацию на фронте.