Мамед Эфендиев, отдел экономики 18:25

Администрация бывшего президента США Дональда Трампа фактически развязала торговую войну, введя на товары с клеймом Made in China пошлины на общую сумму 370 миллиардов долларов. Напомним, что из-за этой меры американские импортеры понесли огромные убытки. Но нынешний лидер США, президент Джо Байден, решивший, похоже, перещеголять своего предшественника, повысил тарифы на импорт китайских электромобилей в… четыре раза! Как пишет влиятельная The Wall Street Journal, на следующей неделе администрация Байдена планирует объявить о повышении пошлин на продукцию из Китая, произведенную и работающую на экологически чистой энергии. Повышение должно затронуть важнейшие китайские минералы, солнечные батареи и аккумуляторы. Что же касается тарифов на импорт китайских электромобилей, то они могут вырасти до 100 процентов.

Как известно, ныне существующий 25-процентный тариф, по замыслу американского Министерства финансов, не позволял дешевым электромобилям из Китая попасть на американский рынок. Но когда Китай, тем не менее, завалил рынок своими электромобилями, администрация Байдена, откликнувшаяся на тревогу автопроизводителей и законодателей, пришла к выводу, что в условиях расширения китайского производства 25-процентного тарифа может оказаться недостаточно. Оценивая ситуацию в целом, приходится констатировать, что мир, осуществляющий глобальный переход на возобновляемые источники энергии, все чаще и последовательнее отказывается и от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. По прогнозу Международного энергетического агентства, в этом году мировые продажи электромобилей и гибридов вырастут по сравнению с 2023 годом примерно на 20 процентов. Это меньше, чем 35-процентный прирост в 2022 году. Дело в том, что первые, наиболее состоятельные покупатели, мечтавшие пересесть на более экологичные модели, уже приобрели машины. Ну а другие ищут доступные варианты. То есть им нужно не более «зеленое», а более хорошее и недорогое электроавто. Это значительно ужесточает конкуренцию на мировом рынке электромобилей, которую пока, причем с явным преимуществом, выигрывает Китай.

По прогнозам, в этом году в США будет продано около 10 миллионов электрокаров, что подталкивает китайских производителей к еще более жесткой конкуренции за долю на рынке США. Более дюжины китайских брендов уже вышли из этой гонки, кто-то успел обанкротиться. Но десятки других производителей планируют выпустить в 2024 году в продажу… 71 новую модель электрокаров. Китай также продвигается вперед в области технологий и правил для самоуправляемых авто. В Пекине, в частности, уже разрешили продажи электромобилей Tesla c автопилотом, а также еще пяти китайских брендов, в числе которых основной конкурент американских электрокаров - компания BYD и «ветеран» китайского рынка Nio. Важно отметить, что китайские производители выпускают новые модели быстрее и значительно дешевле, чем их зарубежные конкуренты. Произведенные в КНР электромобили зачастую могут стоить в два раза дешевле европейских, при этом превосходить их в технологическом плане. Так, фирма Ji Yue, совместная компания второго по величине китайского автопроизводителя Geely, показала вместе с крупнейшей в КНР поисковой системой Baidu стильный седан, которым можно управлять с помощью голосовых команд и сенсорного экрана. Компания планирует продавать эту модель в Китае и за рубежом по 30 тысяч долларов за единицу. Понятно, что выдерживать столь ожесточенную конкуренцию в ценовой войне сложно не только небольшим и средним производителям, но и лидерам рынка. Так, Tesla по итогам первого квартала 2024 года уже объявила о падении продаж на 9 процентов и прибыли на 55 процентов, из-за чего компания планирует уволить более 10 процентов своих сотрудников по всему миру, то есть примерно 1.400 человек. Правда, на компанию Tesla по-прежнему приходится чуть более половины всех продаваемых в Америке электромобилей. Но если год назад детище Илона Маска производило более 60 процентов всех электромобилей в США, то в первом квартале 2024 года ее доля снизилась примерно до 50 процентов. И чтобы компенсировать убытки, компания была вынуждена снижать цены.