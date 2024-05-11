Одной из крупнейших проблем Нахчыванской Автономной Республики является безработица и порожденный ею исход молодежи и людей среднего возраста, заявил депутат Верховного меджлиса НАР Эхтимад Мамедов на пленарном заседании 8 мая. Об этом сообщает издание TNS.

«Сегодня многие молодые нахчыванцы изучают английский и немецкий языки, надеясь найти работу за границей. Хорошо образованное, мыслящее поколение уезжает в другие страны, то есть происходит утечка мозгов. Кроме того, из-за закрытия рабочих мест сотни людей остались без работы. Все это приводит к отъезду людей в Турцию и другие регионы Азербайджана», - посетовал депутат.

Эхтимад Мамедов посоветовал принять меры, в частности предложил правительству составить список безработных и обеспечить их рабочими местами.

«Птицефабрика в селе Габыллы Кенгерлинского района, завод по переработке соли в селе Беюкдуз, хотя и построены давно, так и не введены в эксплуатацию. Ввод этих объектов в эксплуатацию мог бы обеспечить работой многих людей», - сказал депутат.

Депутат Исмаил Гарибли в своем выступлении рассказал о проблемах с продажей сельхозтоваров, попросил ускорить работы в Шарурском промышленном квартале для увеличения занятости населения.

«Недавно людям, чьи права собственности были нарушены, семьям шехидов было разрешено строить кафе и магазины. Однако, несмотря на то, что объекты уже начали работу, владельцы не могут получить на них документы. Государственные учреждения отказываются давать заключение», - добавил Исмаил Гарибли.