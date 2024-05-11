Президент Грузии обратилась к протестующим
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала к бдительности противников законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", которые планируют акцию протеста в Тбилиси. Соответствующее заявление президент сделала в ходе брифинга.
"В выступлениях премьер-министра Грузии утверждается, что демонстранты планируют устраивать провокации на митингах. Хочу призвать участников акции к бдительности", - отметила Зурабишвили.
Она добавила, что некоторые круги пытаются втянуть участников акций в провокации.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти "владеют точной информацией" о готовящихся провокациях демонстрантов.