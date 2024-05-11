Российских военных призвали сдаться в плен

Добровольцы Легиона "Свобода России", воюющие на стороне Украины, призвали сдаваться российских солдат, которые участвуют в наступлении на Харьковскую область с севера. Заявление об этом размещено 12 мая в телеграм-канале Легиона.

"Абсурдная "Харьковская операция" забрала уже тысячи жизней ваших побратимов. Но вы не обязаны навсегда остаться в безымянной посадке. Вы можете сдаться в плен и жить. Вы можете перейти на нашу сторону. Вы имеете право не выполнять преступный приказ. Мы объявляем старт программы по безопасной сдаче в плен для россиян "Путь чести", – говорится в сообщении.

Российские добровольцы заявили, что гарантируют "безопасный выход с поля боя, питание, медицинскую помощь и право выбора".

"Вы можете остаться в безопасности в плену или перейти на сторону российских освободительных сил – легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" или "Сибирского батальона". Множество военнослужащих путинской армии, понимая к чему ведет командование живодеров, уже окончили свою службу в преступной армии с честью, сдавшись в плен или перейдя на нашу сторону", – сказано в посте.

В нем также оставлены контакты для российских военных, желающих сдаться.