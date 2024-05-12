Египет будет судиться с Израилем

Египет заявил, что официально присоединится к иску, поданному Южной Африкой против Израиля в Международный суд, который обвиняет Израиль в нарушении своих обязательств по Конвенции о геноциде в секторе Газа.

В заявлении Министерства иностранных дел Египта говорится, что этот шаг обусловлен «эскалацией израильской агрессии против палестинского гражданского населения».

«Это происходит в свете ухудшения тяжести и масштабов израильских нападений на палестинских гражданских лиц в секторе Газа, а также продолжающихся систематических действий против палестинского народа, включая прямые нападения на гражданских лиц и разрушение инфраструктуры в секторе, что вынуждает палестинцев спасаться бегством», - отмечается в сообщении министерства.

Египет заявил, что «призывает Израиль соблюдать свои обязательства как оккупирующей державы и выполнить временные меры, принятые Международным судом, которые требуют обеспечить доступ к гуманитарной и чрезвычайной помощи таким образом, чтобы удовлетворить потребности палестинцев в секторе Газа».

Он также требует, чтобы «израильские войска не совершали никаких нарушений против палестинского народа».