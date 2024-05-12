Инара Рафикгызы, судебный репортер 22:02

Житель Тертерского района 26-летний Мехди Гусейнзаде, страдающий параноидальной шизофренией и возомнивший себя «имамом Мехди», решил атаковать посольство Израиля в Баку, чтобы «отомстить за убитых в Газе палестинских детей». В итоге решением суда Гусейнзаде был направлен в психбольницу на принудительное лечение.

Следует отметить, что Израилем религиозные порывы молодого человека не ограничивались. Будучи суннитом, он называл «многобожниками» шиитов и ненавидел членов своей семьи за то, что они не выполняли «правильные» с его точки зрения религиозные обряды, а родную мать считал безбожницей, поскольку она не совершала намаз. Судя по результатам медицинской экспертизы, Гусейнзаде не мог осознавать общественную опасность своих действий и, соответственно, управлять ими. Молодой человек готовился совершить террористический акт на почве религиозной вражды, радикализма и религиозного фанатизма. Вооружившись ножом и деревянной дубинкой, Мехди Гусейнзаде пришел в полдень 3 ноября прошлого года к посольству Израиля в Баку, где и был нейтрализован сотрудниками Службы государственной безопасности. На допросе задержанный рассказал, что с 15 лет совершает религиозные обряды по шиитским канонам. Несмотря на очевидные проблемы с психикой, Гусейнзаде тем не менее прошел действительную воинскую службу с 2015 по 2017 годы, а демобилизовавшись, начал подрабатывать мастером.

В 2021 году к Мехди неожиданно пришло осознание, что он находится на «ложном пути». В результате он принял решение перейти из шиизма в суннизм. Слушая в интернете лекции суннитских богословов, молодой человек все более радикализировался, за что после неоднократных предупреждений полиции был в конце концов задержан и направлен на лечение в одну из бакинских психбольниц, где лечился в течение месяца. Однако, вернувшись в родной Тертер, он изуродовал дубинкой автомобиль местного ахунда, был задержан полицией и вновь помещен в психбольницу. После очередного курса лечения Мехди вместе со своей семьей переехал в Баку, где арендовал дом в поселке Сарай. В столице Мехди также продолжал буйствовать, оскорбив покойного шиитского богослова Гаджи Шахина во время его выступления, за что владелец дома выставил семью Гусейнзаде на улицу. Мехди признался следователям, что его сильно разозлило «убийство невинных палестинцев» в Газе после начала операции Израиля. Изначально он хотел отправиться в сектор Газа, чтобы защитить мирных палестинцев, но потом решил ограничиться «джихадом» против Израиля в Баку.