У здания парламента Грузии в Тбилиси начались протесты, сообщают грузинские СМИ.

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури уже предупредил участников акций протеста против законопроекта об «иноагентах» об ответственности в случае попытки блокирования ими парламента Грузии.

«Мы выражаем надежду, что как можно меньше людей будут вовлечены в провокацию, запланированную политиками и другими внутренними и внешними субъектами, и тем самым избегут сурового наказания», - заявил Гомелаури на брифинге в воскресенье вечером.

По его словам, по имеющейся оперативной информации, в ближайшие дни участники протестов могут попытаться заблокировать парламент Грузии, а митинг может принять «насильственный и незаконный характер».