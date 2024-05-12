Кого оставил, а кого уволил Путин обновлено
Президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны России, сообщает Совет Федерации России.
Путин также предложил переназначить Сергея Лаврова главой МИД России.
Также президент России предложил следующие кандидатуры:
на должность министра внутренних дел — Владимир Колокольцев,
на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — Александр Куренков,
на должность министра юстиции — Константин Чуйченко,
на должность директора Службы внешней разведки — Сергей Нарышкин,
на должность директора Федеральной службы безопасности — Александр Бортников,
на должность директора Федеральной службы войск национальной гвардии — Виктор Золотов,
на должность директора Федеральной службы охраны — Дмитрий Кочнев,
на должность начальника Главного управления специальных программ президента — Александр Линц.