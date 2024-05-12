Фархад Мамедов, автор haqqin.az 22:18

Премьер-министр Никол Пашинян, давно уже испытывающий на себе давление пророссийских реваншистских сил в Армении, теперь подвергается нападкам из Вашингтона. Американская неправительственная организация «Институт Лемкина по предотвращению геноцида», которая в последние годы ведет против Азербайджана целенаправленную пропагандистскую кампанию, резко раскритиковала обращение Пашиняна к армянскому народу, сделанное в очередную годовщину событий 1915 года.

Эксперты этой неправительственной организации утверждают, что в своем полуторастраничном послании к нации лидер Армении «имплицитно (то есть, скрытно, неявно – ред.) присоединился к отрицанию геноцида армян». Прежде всего, напомним, что «Институт Лемкина» был создан в 2021 году и, согласно учредительным документам, его деятельность строится на изучении этнических чисток и актов геноцида в разных частях мира, а также на раннем предупреждении и предотвращении подобных угроз. Соучредителями этого института являются профессор Элиза фон Коден-Фордж из колледжа Куинс при Оксфордском университете и профессор международного права Ирен Виктория Массимино. Разумеется, как и везде, где упоминается тема геноцида, один из членов исполнительного комитета «Института Лемкина» является этническим армянином. С момента создания эта организация основывала большую часть деятельности на критике и нападках на Азербайджан, акцентируя внимание американской и европейской общественности на «угрозу геноцида против этнических армян» в Карабахе.

Что же касается реакции этой структуры на обращение Никола Пашиняна, приуроченного к дате 24 апреля, то ее без преувеличения можно считать сенсационной, поскольку премьер-министру Армении удалось не просто удивить, а даже вывести из себя вашингтонских «экспертов по геноциду». И хотя, вопреки прогнозам представителей армянской оппозиции, Пашинян в своем обращении, все-таки, произнес слово «геноцид», он также добавил выражение «мец егерн» («великая резня»), которое используется обычно теми, кто не хочет называть события 1915 года «геноцидом». Отметим, что выражение «мец егерн» Пашинян произнес впервые. Более того, оценивая события 1915 года, премьер-министр прямо обвинил в «великой резне» царскую Россию и армян, являвшихся в те годы подданными Османской империи. В частности, Пашинян отметил, что «…в годы Первой мировой войны произошла масштабная трагедия, и армянский народ, не имевший государственности, утративший ее много столетий назад и, по сути, забывший традицию государственности, стал жертвой геополитических интриг и ложных обещаний. Он был лишен, прежде всего, политического ума, способного сделать мир и его правила понятными для себя». Цитата содержит в себе достаточно прозрачный намек на то, что армяне, будучи подданными Османской империи, поверили в лживые обещания царской России и, восстав против Османской империи, позволили превратить себя в инструмент геополитических интриг.

Таким образом, премьер-министр Никол Пашинян стал первым армянским лидером, фактически, обвинившим в трагических событиях 1915 года самих армян. Однако в Институте Лемкина утверждают, что в своем обращении к народу Армении премьер-министр Пашинян «поставил под сомнение ответственность Турции и Азербайджана за геноцид» (при чем тут Азербайджан, который в 2015 году не существовал вообще, эксперты Института Лемкина не объяснили —ред.). Как отмечают в организации, «самым примечательным было то», что в послании Пашиняна о «геноциде» не было упоминания «об агрессорах». «Вместо того, чтобы обвинить в геноциде руководство Османской империи, премьер-министр Армении направил стрелу в сторону армян, которые, похоже, сами навлекли на себя геноцид из-за непонимания политической ситуации», - говорится в официальном заявлении Института Лемкина. Далее вашингтонские «эксперты по геноциду» заявляют, что, повторяя относительно событий 1915 года тезисы Турции, Пашинян заявляет, что современная Анкара не несет ответственности за эти события, подрывая тем самым предпринятые до сих пор усилия по признанию «геноцида». Институт призвал Пашиняна отредактировать обращение и подтвердить, что Армения по-прежнему привержена усилиям по «достижению справедливости» в вопросе «геноцида армян».