Путин уволил Патрушева и назначил Шойгу

Президент России Владимир Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совбеза РФ в связи с переходом на другую работу.

На его должность назначен бывший министр обороны Сергей Шойгу.

Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, новая должность Патрушева будет известна через несколько дней.

"Начальник Генштаба Валерий Герасимов продолжит свою деятельность. Владимир Путин принял решение, чтобы Минобороны РФ возглавил гражданский человек, ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей. Главой Минобороны РФ становится гражданское лицо, будет ли у него воинское звание - не главное", - рассказал Песков.